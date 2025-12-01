Cómo realizarse el examen de VIH gratis en Chile y qué hacer después de obtener el resultado / Burak Karademir

En Chile, cualquier persona puede acceder de manera gratuita, segura y confidencial a un examen de VIH.

Sin embargo, aún existen dudas que retrasan la toma del test, lo que puede demorar un diagnóstico clave para iniciar tratamiento a tiempo.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, especialistas reforzaron los pasos para hacerse la prueba y qué ocurre después del resultado.

Actualmente existen dos vías principales para realizarse un test de detección:

1. Autotest comprado en farmacias.

Es una de las opciones más rápidas y accesibles. Se realiza con una pequeña gota de sangre del dedo y entrega un resultado preliminar en menos de 15 minutos.

Aunque no es un examen diagnóstico, sirve como primera aproximación. Si marca reactivo, la persona debe acudir a un centro de salud para la confirmación.

2. Examen gratuito en el sistema público y centros privados.

En consultorios, hospitales y algunos centros especializados, el examen es totalmente gratuito.

Se toma una muestra de sangre por venopunción y se analiza mediante técnicas como ELISA, que detectan antígeno p24 o anticuerpos contra VIH. Todo el proceso es voluntario y absolutamente confidencial.

¿Qué hacer si el resultado es positivo?

Si el examen preliminar resulta positivo, se requiere una segunda muestra para confirmar la infección.

Un diagnóstico reactivo indica que la persona adquirió el virus, pero no significa que se encuentre en etapa de SIDA. Esta fase avanzada puede prevenirse con tratamiento oportuno.

Como el VIH es una enfermedad de notificación obligatoria, toda muestra positiva debe enviarse al Instituto de Salud Pública (ISP). Allí se confirma el diagnóstico y se determina la etapa en la que se encuentra la infección.

A partir de ese momento, el equipo tratante solicita exámenes y define un plan terapéutico. Actualmente, el VIH es una condición crónica controlable gracias a tratamientos eficaces, disponibles de manera gratuita en el sistema público.