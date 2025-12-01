El reconocido cantautor español Pablo Alborán, quien acumula 29 nominaciones a los Premios Grammy Latinos y un premio Goya por Palmeras en la nieve, se presentó en la Teletón 2025, donde emocionó al público con su música en el Estadio Nacional.

Durante su visita, conversó con Ciudadano ADN sobre la importancia del evento solidario y su visión personal, destacando: “La Teletón significa todo, porque es ejemplar para el mundo lo que se hace en la Teletón. Y en Chile en concreto, además hace un rato estuve viendo lo que se recaudó el año pasado y es muchísimo”.

“Y yo que vengo de un país donde tenemos una sanidad pública, que ayuda también obviamente a salvar vidas, el tener un país como Chile, que tiene una Teletón que hace que la gente colabore, ayude, que salve vidas, que ayude a transitar los peores momentos del ser humano, es ejemplar”, añadió.

Con una trayectoria que incluye 30 discos de platino en Europa, dos discos de oro en América y tres exitosas presentaciones en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el cantante español mantiene una estrecha relación con el público chileno.

En 2026 regresará con su Global Tour KM0, ofreciendo conciertos el 28 de febrero en Gran Arena Monticello y el 2 y 3 de marzo en Movistar Arena.