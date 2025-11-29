La cantante española Ana Torroja deslumbró con sus éxitos en el Estadio Nacional durante el cierre del Teletón 2025.

Tras su presentación, la artista se refirió a este evento benéfico, señalando que “me parece maravilloso”.

“Ojalá hubiera más teletones en el mundo entero, ojalá hubiera más gente solidaria ayudando a toda la gente que lo necesita”, complementó, afirmando además: “yo feliz de participar y de poner mi granito de arena”.

Además, destacó la actitud del público chileno, indicando que “siempre ha sido apapachador, como dicen en México, siempre nos abraza, siempre nos quiere, siempre está ahí, y nosotros para ellos también".

“Para mí, de verdad, venir a Chile es venir a casa”, aseveró.

Finalmente, se refirió a la figura que representa Don Francisco, donde aseguró que “él es una institución, y es de esas personas que debería de existir siempre”.