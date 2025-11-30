;

VIDEO. El emotivo mensaje de Pablo Alborán por Teletón 2025: “Chile es un ejemplo para el mundo”

“Teletón no es solo un evento, es lo que hace que una vez al año Chile demuestre al mundo lo que es devolverle la esperanza en el ser humano”, dijo el cantante.

Juan Castillo

Captura

Captura

El cantante español Pablo Alborán era uno de los artistas más esperados en el cierre de la Teletón, y así se lo hizo saber Chile cuándo salió al escenario en el Estadio Nacional.

El artista cantó sus clásicos románticos, y durante su presentación, solo tuvo palabras de elogios y admiración para este evento solidario.

“Teletón no es solo un evento, es lo que hace que una vez al año Chile demuestre al mundo lo que es devolverle la esperanza en el ser humano”, dijo.

Chile, sois un ejemplo para el mundo y para mí es un honor poder estar esta noche participando y ayudando de esta manera tan maravillosa”, afirmó.

Gracias por hacerme sentir como el caso siempre”, cerró Alborán.

