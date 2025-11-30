;

VIDEO. Myriam Hernández y el legado de Don Francisco en la Teletón: “Es algo que no vamos a olvidar”

La cantante dijo que como chilenos “tenemos la obligación también de seguir ese legado por siempre, porque hay mucha gente que lo necesita”.

Juan Castillo

En la obertura del cierre de la Teletón 2025, Myriam Hernández destacó interpretando el himno del evento junto a Alan García, el niño símbolo de esta campaña.

Luego de su presentación, la cantante nacional no ocultó su emoción tras participar nuevamente del evento solidario.

“Es una emoción tremenda. Siempre ser parte de la Teletón es un orgullo, es un honor, y en esta ocasión me tocó interpretar el himno, que es una canción maravillosa, que un poco vuelve a esa esencia de los himnos clásicos", señaló.

“Fue doblemente emocionante esta noche estar en el Estadio Nacional, escenario que me recibió hace un tiempo también, pero sola, entonces ahora recordar eso, pero además en el contexto de Teletón y al lado de Alan, es doblemente emocionante“, complementó.

Además, Myriam Hernández sostuvo que el cierre en el Estadio Nacional “fue increíble y creo que, además de encender esas luces, pudimos reflejar el amor, el cariño, la unión que nos tenemos como país, y el respeto y la obligación que tenemos con la inclusión”.

También tuvo palabras para Don Francisco y el legado que deja tras décadas liderando la Teletón.

“Yo como cantante solista, el primer programa donde yo canté por primera vez una canción completa fue en Sábado Gigante, donde él me presentó, yo tenía 14 años, y me auguró mucho éxito", recordó.

“Recuerdo perfectamente esa actuación, entonces siempre he dicho que es como mi papá artístico, de darme el puntapié, y luego le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño a su familia, y ese es un legado muy importante para mí, porque fue como la persona que me apoyó también en mis comienzos en su programa", aseveró.

“Obviamente, el legado que deja con la Teletón es algo que no vamos a olvidar todos los chilenos, y tenemos la obligación también de seguir ese legado por siempre, porque hay mucha gente que lo necesita", cerró.

