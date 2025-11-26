El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó que el diputado Cristián Araya dejará la bancada y congelará su militancia mientras avanza la evaluación del Ministerio Público sobre presuntos pagos que habría recibido del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

La decisión del parlamentario, aseguró el timonel de la colectividad, fue tomada de manera personal y comunicada directamente a la directiva.

En conversación con Radio T13, Squella relató que tras conocerse el reportaje de Ciper y la declaración pública del diputado, ambos sostuvieron una conversación privada donde Araya reafirmó su versión.

“Me dijo: ‘yo tengo superclaro nuestra disciplina, cómo hemos actuado’. Y eso también me habla muy bien de él, así que se defienda con todo. Él no solo nos dijo lo que dijo en la declaración pública, sino que, mirándonos a los ojos, nos dice; ‘es falso, es falso’, y se tendrá que defender", señaló.

El dirigente explicó que la salida de Araya fue una iniciativa del propio parlamentario: “No fue necesario ni siquiera que yo se lo planteara para decirme, mire, si esto pasa, si sale del entorno de la cosa más de prensa, inmediatamente yo doy un paso al costado de la bancada”, relató.

Horas después, agregó, conoció por los medios que el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que analizarán abrir una investigación.

“La militancia se congela”

Squella remarcó que la decisión responde estrictamente a los estándares internos del partido. “Tiene superclaro que esa defensa no es corporativa. No es que vamos a salir todos a defender, sino que tiene que defenderse él (...) obviamente que en algún momento dentro de los próximos días materializará, digamos, su salida a la banca y espero que pueda dar una defensa en el fondo para defender su honorabilidad“.

El presidente republicano detalló que el mecanismo será similar al aplicado en episodios anteriores: "La militancia se congela, como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero me da la impresión de que tiene mucho que ver también con la época electoral que estamos viviendo. O sea, en otras circunstancias, no sé si tendría tanto revuelo de acuerdo a lo que él nos está diciendo“.

La situación de Araya ocurre en medio de un complejo escenario político y judicial. El Ministerio Público evalúa si los presuntos pagos deben incorporarse a la llamada “trama bielorrusa”, que investiga depósitos y eventuales gestiones para influir en decisiones judiciales.

En paralelo, se conoció un tenso episodio en el Congreso, donde el diputado Daniel Manouchehri lanzó un billete a Araya durante sus descargos, y posteriormente ingresó una denuncia penal junto a la diputada Daniela Cicardini.