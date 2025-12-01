Corte ratifica millonaria multa contra canal de TV: emitió comercial ocultando que era de la Asociación de AFP

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa impuesta por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra la Universidad de Chile y Chilevisión, luego de la controversia por la campaña “Yo quiero elegir”.

Según acreditó el tribunal de alzada, los spots emitidos en mayo de 2024 buscaban influir en el debate legislativo que se daba en aquel entonces por la Reforma de Pensiones, sin mencionar que detrás de ellos estaba la Asociación de AFP.

En detalle, se estableció que los canales difundieron información incompleta sobre este tema, ratificando una sanción de 21 UTM contra ambas señales (cerca de $1,5 millones).

Los canales interpusieron un recurso en la corte alegando que se trataba de simple publicidad y no de contenido noticioso, por lo que el órgano regulador estaba aplicando estándares periodísticos a un material persuasivo.

A su juicio, la ley no exige revelar al anunciante en este tipo de piezas y la fiscalización de publicidad correspondería a organismos como el SERNAC o el CONAR.

Sin embargo, la Corte descartó esa interpretación, señalando en su fallo que los spots no eran publicidad comercial común, sino mensajes que expresaban la postura de un actor directamente involucrado en un proyecto de ley, lo que exige mayor transparencia.

Identificar al responsable —indicó el tribunal— era indispensable para que los televidentes pudieran formarse una opinión informada.

El fallo también recalcó que no existió censura previa, ya que el CNTV actuó después de la emisión y dentro de sus atribuciones legales. Además, desestimó rebajar la multa.