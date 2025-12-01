;

FOTOS Y VIDEO. Las imágenes que dejó el incendio en oficinas de Gendarmería y que obligó a cortar el tránsito en pleno centro de Santiago

Equipos de emergencia trabajaron en un edificio de Compañía para contener el fuego y resguardar el perímetro, mientras se verificaban daños y posibles riesgos.

Martín Neut

Matías Castillo

Un incendio registrado esta tarde en un edificio ubicado en calle Compañía, entre Ahumada y Bandera, movilizó a varias compañías de Bomberos y obligó a establecer cortes de tránsito en pleno centro de Santiago.

El fuego comenzó en el noveno piso, donde operan oficinas particulares y dependencias de Gendarmería, específicamente del área de finanzas.

El teniente coronel Raúl Sáez informó que “a las diecisiete cincuenta horas aproximadamente, Carabineros es requerido” por el inicio del siniestro y agregó que se trata de un inmueble donde la institución penitenciaria “arrienda y realiza actividad de finanzas”.

Bomberos trabaja con una escalera telescópica

Carabineros confirmó que no hubo lesionados y que no se realizó evacuación, ya que el hecho ocurrió en horario de cierre. Según Sáez, “no había muchas personas en la dependencia”, salvo funcionarios que permanecieron para verificar los daños provocados por el fuego.

Bomberos trabajó con una escalera telescópica para evitar la propagación del incendio hacia otros niveles del edificio, mientras se mantenía un perímetro de seguridad para facilitar el operativo. La emergencia continúa en investigación para determinar la causa basal del siniestro.

Incendio en oficinas de Gendarmería

Incendio en oficinas de Gendarmería

