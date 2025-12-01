;

Cayó el “Jefe”: sargento (r) del Ejército se entrega en Colchane tras pasar meses prófugo por liderar una red narco-militar

La Fiscalía confirmó la captura del exuniformado, acusado de encabezar una estructura que intentó ingresar millonarios cargamentos de droga desde Tarapacá.

Martín Neut

Carabineros detuvo este lunes a Pedro Natalio Ortega Ulloa, sargento en retiro del Ejército que permanecía prófugo desde junio y que es investigado por encabezar una organización narco-militar en la región de Tarapacá.

El grupo habría intentado ingresar a Chile más de $3.000 millones en cocaína y pasta base, operación desbaratada a mediados de este año.

Según antecedentes revelados por Mega, Ortega llegó por su cuenta hasta dependencias del OS7 en Colchane, donde se entregó tras haber permanecido cerca de cinco meses escondido en Santa Cruz, Bolivia. En el lugar fue detenido luciendo barba abundante, un polerón negro y jeans.

Ortega mantenía el control absoluto

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, confirmó la captura y recordó que el exmilitar era considerado el cabecilla del grupo, integrado también por al menos siete funcionarios activos del Ejército.

Según Radio Bio Bio, Ortega o “El Jefe”, como era conocido, mantenía el control de los movimientos de la banda mediante vehículos equipados con GPS, que permitían monitorear la distribución de la droga desde Alto Hospicio.

El detenido será puesto a disposición de la justicia en el marco de una causa que sigue revelando vínculos entre redes criminales y personal militar activo.

