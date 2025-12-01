Sujeto armado irrumpe en centro deportivo de Las Condes y deja a cinco heridos: uno está en riesgo vital / Lukas Solis Saez

Un violento ataque sacudió la tarde del domingo a un complejo deportivo de Las Condes, luego de que un sujeto armado irrumpiera en pleno evento y agrediera a cinco asistentes.

El hecho ocurrió cerca de las 18.30 horas en un recinto ubicado en calle Vital Apoquindo, donde participaban mujeres de 20, 23 y 61 años, además de dos hombres de 20 y 48.

Según información policial, el individuo llegó al lugar portando un fierro y un arma de fuego. Sin mediar discusión, golpeó a los presentes y luego efectuó múltiples disparos antes de huir.

Cuatro de las víctimas quedaron con lesiones graves, mientras que la mujer de 61 años permanece internada en el Hospital INCA con diagnóstico reservado y riesgo vital.

Los heridos fueron derivados inicialmente al Cesfam Dr. Aníbal Ariztía. En paralelo, Carabineros trabaja para identificar y ubicar al agresor, mientras las primeras indagatorias apuntan a posibles rencillas previas como móvil del ataque.