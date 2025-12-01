;

Alerta en cifras 2025: ¿por qué aumentan los despidos por “necesidad de la empresa” en Chile?

La ley exige condiciones estrictas para la validez de esta causal. Conócelas acá.

ADN Radio

Alerta en cifras 2025: ¿por qué aumentan los despidos por “necesidad de la empresa” en Chile?

Alerta en cifras 2025: ¿por qué aumentan los despidos por “necesidad de la empresa” en Chile? / pcess609

Los despidos por “necesidad de la empresa” alcanzaron en 2025 su nivel más alto desde la pandemia. La tendencia, que se ha extendido por más de medio año, ha encendido las alertas en el mercado laboral y ha puesto el foco en la correcta aplicación de esta causal, así como en los derechos de los trabajadores afectados.

De acuerdo con los informes de la Dirección del Trabajo, la causal del Artículo 161 del Código del Trabajo que permite terminar un contrato cuando existen circunstancias objetivas que justifican prescindir de un trabajador, ha mostrado un aumento sostenido durante todo el año. Solo en agosto se registraron más de 39 mil despidos, acumulando más de 336 mil desvinculaciones entre enero y agosto, la cifra más alta para este periodo desde 2020.

Este incremento ha sido interpretado como un reflejo de la desaceleración económica, la menor contratación y los procesos de reorganización interna que están enfrentando distintas industrias. La causal de “necesidad de la empresa” abarca escenarios como bajas en ventas, productividad reducida, crisis sectoriales, modernización tecnológica, cambios en el mercado o incluso cierres parciales de áreas dentro de las empresas.

Revisa también:

En este contexto, la precisión en la redacción de una carta de despido se vuelve clave. Según Matías Espinoza, abogado y socio del área laboral de GrupoDefensa.cl, “Una carta de despido por necesidad de la empresa debe explicar específicamente por qué existe esa necesidad. No basta con mencionar problemas económicos; se debe detallar cómo surgieron, cómo afectan a la empresa y por qué la desvinculación resulta necesaria para mantener su viabilidad.”

La ley exige condiciones estrictas para la validez de esta causal: el empleador debe notificar por escrito con al menos 30 días de anticipación, fundamentar adecuadamente la decisión y acreditar que las cotizaciones previsionales están pagadas. Si no se cumple alguno de estos requisitos, el trabajador puede reclamar y acceder a indemnizaciones adicionales.

Además, si la causa invocada no está bien fundamentada o no responde a hechos objetivos, es posible demandar despido injustificado, lo que puede incrementar el monto de la indemnización.

En esa línea, Espinoza agrega: “Las necesidades de la empresa nunca están vinculadas a la conducta del trabajador. Si se mezclan ambos elementos, la causal está mal aplicada y el despido podría ser declarado injustificado.

El aumento de estas desvinculaciones refuerza la importancia de que los trabajadores revisen sus contratos, mantengan información actualizada sobre sus derechos y cuenten con apoyo legal temprano si enfrentan un despido en un escenario laboral cada vez más incierto.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad