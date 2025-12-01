Gobierno defiende reunión bilateral con Perú y llama a no usar la migración con fines electorales: “Esperamos que no sea un botín electoral”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó los resultados de la reunión bilateral entre Chile y Perú por la situación migratoria en el norte, encuentro que calificó como “exitoso” y que —según dijo— permitió avanzar en acuerdos que aún deben pasar por una evaluación técnica conjunta.

Vallejo evitó entregar detalles sobre las medidas conversadas, señalando que “no me puedo entrar en detalle porque por respeto (…) a la evaluación técnica” no corresponde adelantar definiciones que podrían generar “especulaciones o expectativas que no se puedan cumplir”.

La ministra también respondió a los cuestionamientos de las candidaturas presidenciales de Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes han criticado el manejo gubernamental de la crisis.

A juicio de la vocera, estos emplazamientos son propios del clima político: “En periodo electoral se dan estas críticas y es posible que sigan sucediendo”.

Además, sostuvo que es habitual que quienes aspiran a La Moneda busquen diferenciarse del Ejecutivo para justificar su opción. Con todo, advirtió que el tema migratorio debe tratarse con altura de miras: “Esperamos que la migración no sea un botín electoral, sino un tema de responsabilidad concreta”.