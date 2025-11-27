;

Contraloría sanciona a exalcaldesa Daniela Peñaloza por compra de terreno para Cesfam en Las Condes

El sumario reveló falta de tasaciones, aumentos injustificados de precios y la propuesta de destituir al exdirector de Control.

Nelson Quiroz

Daniela Peñaloza, Las Condes, 1024x576 jpg ok

Daniela Peñaloza, Las Condes, 1024x576 jpg ok

La Contraloría General de la República concluyó un extenso sumario administrativo que determinó la responsabilidad de la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), en una serie de irregularidades vinculadas a la adquisición de un terreno destinado a la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam).

El informe, recogido por La Tercera, fechado este lunes, también propone la destitución del exdirector de Control, Eduardo López Arriagada.

ADN

15 de Septiembre del 2023 / SANTIAGO La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, durante inauguración de Comisaría. La alcaldesa de Las Condes, el alcalde de La Reina y el jefe de Zona Metropolitana Este, inauguran la 73° Comisaría Temporal Parque Padre Hurtado, con el objetivo de resguardar la seguridad y buen funcionamiento en la “Semana de la Chilenidad”. VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

La investigación se inició en 2023 luego de que un grupo de concejales, liderados por Catalina Ugarte (P. Republicano), denunciara inconsistencias en la compra del paño donde se proyectaba levantar el recinto de salud.

Entre las observaciones figuraron actas presuntamente adulteradas, falta de transparencia en la información presentada al concejo y pagos superiores al valor real de una de las propiedades involucradas.

Revisa también

ADN

El documento detalla que en marzo de 2022 el concejo municipal aprobó la adquisición de varios lotes que totalizaban más de 5.300 metros cuadrados por 353.956 UF. Sin embargo, la Contraloría estableció que nunca se presentaron individualmente los inmuebles ni se efectuaron las tasaciones correspondientes para asegurar un precio justo, contraviniendo lo estipulado por la ley y vulnerando el principio de probidad, señalo el citado medio.

Asimismo, se detectó que el municipio no utilizó ninguno de los mecanismos obligatorios para este tipo de compras, como licitación pública o trato directo debidamente fundado, y permitió la intervención de profesionales externos sin respaldo administrativo formal.

El organismo fiscalizador también observó discrepancias entre los valores pactados y los finalmente pagados, como ocurrió con una propiedad en calle Nueva Delhi, cuyo precio se elevó varios miles de UF por encima de lo establecido en el contrato.

El sumario también formuló cargos contra otros funcionarios, entre ellos el administrador municipal de la época, jefes de control y profesionales del área jurídica. Diez de ellos arriesgan suspensiones temporales con reducción de remuneraciones.

En el caso del exdirector de Control, la Contraloría determinó una falta especialmente grave: ordenar la adulteración de un instrumento público, hecho que fundamenta la medida de destitución propuesta.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad