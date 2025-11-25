;

Sodimac vendió cientos: Sernac alerta por peligroso juego de loza que podría explotar por el calor

El agua caliente provocaría fisuras y trizaduras en el modelo de origen chino.

Javier Méndez

Esta semana el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) publicó una nueva alerta de seguridad para un juego de loza de 16 piezas marca Just Home Collection.

La situación fue inicialmente informada por Sodimac S.A., que apuntó al modelo Tango, una vajilla de cerámica verde para cuatro personas.

Este último fue comercializado, entre octubre y noviembre del presente año, con un defecto en tazones y bowls que podrían implicar un riesgo para sus usuarios.

Se habla de "pérdida de la integridad estructural" cuando los recipientes se exponen a un cambio brusco de temperatura (agua caliente).

La principal manifestación es la aparición de fisuras y trizaduras en las paredes del recipiente. La fisuración no es gradual, sino que conduce a una fractura inmediata y repentina de la pieza, liberando su contenido“, sostuvo el organismo en su sitio web.

Un aspecto positivo de la situación es que hasta el momento de la emisión de la alerta no se han reportado accidentes derivados de la condición.

El llamado para los usuarios es a cesar de inmediato el uso del producto y dirigirse a una de las tiendas de Sodimac en el país. No es necesario presentar boleta o factura.

Los consumidores recibirán un reembolso de total pagado ($49.990). Se alcanzaron a vender 204 unidades.

En caso de que se necesite más información, los puntos de contacto son los siguientes:

  • Call center: 600 329 2002 / WhatsApp: +56935328223
  • Correo electrónico: contactosodimac@sodimac.cl
  • Página web: https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl
  • Sucursales: disponibles en https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/content/tiendas-y-horarios-sodimac

