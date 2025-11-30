;

PAES inicia este lunes: esto es todo lo que debes saber para la rendición de las pruebas

Conoce los horarios de cada prueba y las claves para evitar contratiempos durante la rendición.

PAES inicia este lunes: esto es todo lo que debes saber para la rendición de las pruebas

Este lunes 1 de diciembre comienza oficialmente la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025, proceso que marcará el inicio de la Admisión 2026 para miles de estudiantes en todo el país.

La jornada abrirá con el reconocimiento de salas y, durante los días siguientes, se rendirán las distintas evaluaciones distribuidas en tres fechas consecutivas.

Calendario oficial de la PAES 2025

Lunes 1 de diciembre

  • 12:00 a 13:00 horas: Reconocimiento de salas.
  • 15:00 horas: Prueba de Competencia Matemática 2 (M2), compuesta por 55 preguntas y con una duración de 2 horas y 20 minutos.

Martes 2 de diciembre

  • 09:00 horas: Prueba de Competencia Lectora (65 preguntas, 2 horas y 30 minutos).
  • 15:00 horas: Prueba Electiva de Ciencias, con 80 preguntas —54 del módulo común y 26 del módulo electivo— y una duración de 2 horas y 40 minutos.

Miércoles 3 de diciembre

  • 09:00 horas: Prueba de Competencia Matemática 1 (M1) (65 preguntas, 2 horas y 20 minutos).
  • 15:00 horas: Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales (65 preguntas, 2 horas).

Revisa tu local y documentos obligatorios

La información sobre tu local de rendición está disponible en el portal de inscripción, donde también debes descargar e imprimir tu Tarjeta de Identificación, documento requerido junto con tu Cédula de Identidad o Pasaporte.

