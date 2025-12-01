Sentencian a 17 años de cárcel a exdirector de la PDI Héctor Espinosa por delitos de corrupción

Durante este lunes, se realizó la audiencia de lectura de sentencia contra el exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, quien fue condenado a 17 años de cárcel por delitos de corrupción.

En detalle, al exlíder de la policía civil se le acreditaron los delitos de malversación de caudales públicos, por lo cual recibió 12 años de presidio, y otros 5 por lavado de activos, además del pago de 215 UTM (cerca de $15 millones).

En tanto, su esposa, María Magdalena Neira, recibió 541 días de cárcel por lavado de activo culposo.

“Las penas son 12 años por los delitos de malversación de caudales públicos, en concurso con los delitos de falsificación de instrumento público, y 5 años y 1 día de presidio por el delito del lavado de activos”, señalaron desde la Fiscalía.

“Esto sin duda que marca un precedente por varias razones. En primer lugar, por la alta investidura de la persona que fue condenada. En segundo lugar, porque fueron condenados también por delitos bastante graves que involucran, en este caso, un perjuicio efectivo al Fisco de Chile, y también, además, por las penas que se obtuvieron en este caso, en concreto, que son bastante elevadas", agregaron.