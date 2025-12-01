;

Hoy será formalizado: los detalles de la detención de Jean Paul Pineda tras ingresar a la fuerza a la casa de expareja

El exfutbolista y actual creador de contenido en Arsmate fue arrestado el pasado domingo por Carabineros.

Alejandro Basulto

El domingo, el exfutbolista Jean Paul Pineda fue arrestado por violación de morada y una denuncia por violencia intrafamiliar psicológica. El procedimiento se realizó en la 14° Comisaría de Carabineros de San Bernardo, luego de que ingresara sin autorización al domicilio de su expareja, Valentina Castro.

De acuerdo con el parte policial, “siendo las 12:00 horas, personal policial se constituye por llamado al 133, donde vecinos manifestaron que había discusiones de una pareja”.

El documento añade: “En el lugar se encontraba Seguridad Municipal manifestando que el individuo se encontraba al interior del domicilio, donde personal policial procede a entrevistar a una mujer adulta, manifestando que su pareja entró a la fuerza y no quería salir, tratándose del exfutbolista Jean Paul Pineda, quien fue detenido al interior del domicilio”.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre, el exdelantero de Unión Española fue formalizado por lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, tras protagonizar una pelea con su entonces pareja en la que ambos se agredieron “con golpes de pies y puños”. En esa ocasión, se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total. El incidente habría ocurrido mientras ambos consumían alcohol.

Este lunes será formalizado Jean Paul Pineda

En el episodio más reciente, la situación se produjo horas después de que intercambiaran mensajes afectivos en redes sociales, según consignó T13. “Te amo”, escribió Valentina Castro en una historia de Instagram, a lo que el actual creador de contenido en Arsmate respondió: “Yo más, mi chiquitita”.

Según consignó Meganoticias, este lunes 1 de diciembre se llevará a cabo la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, y posteriormente se realizaría su formalización.

Este hecho se suma a otro antecedente grave: en marzo de 2024, Jean Paul Pineda fue detenido por presuntamente agredir a su entonces pareja Faloon Larraguibel, tras un llamado de alerta realizado por el hijo de ambos en La Florida.

