Declaran culpable a exdirector de la PDI Héctor Espinosa por delitos de corrupción

Este martes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela.

La investigación pudo acreditar que el exlíder de la policía civil cometió delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, logrando desviar $146 millones de pesos.

En tanto, su esposa, María Magdalena Neira, fue hallada culpable del delito de lavado de activos.

Posteriormente, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Espinosa, algo a lo que accedió el tribunal, quien determinó que fuera trasladado hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La lectura de la sentencia se realizará el próximo 1 de diciembre.