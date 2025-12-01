Revisar el celular, pedir contraseñas y vigilar likes: las nuevas señales de alerta en parejas jóvenes

Los celos y el control a través del teléfono se han convertido en una forma de violencia cada vez más normalizada entre parejas jóvenes.

Según el estudio, liderado por José Sánchez Santamaría y Fátima María López Garrido y publicado en The Conversation, esta problemática “tiene implicaciones negativas en la salud, el bienestar”.

El estudio muestra que conductas como revisar el teléfono, pedir contraseñas o exigir explicaciones constantes se ven como actos románticos, especialmente entre las parejas más jóvenes.

Para un 56,6% de los chicos y un 50,5% de las chicas, los celos pueden justificar algún tipo de agresión, según los datos citados por los investigadores.

Además, dos de cada tres jóvenes reconocieron cambiar su comportamiento para evitar peleas. Y casi uno de cada tres considera normal compartir contraseñas con su pareja.

Redes sociales: el nuevo escenario del control

La investigación, realizada en el marco del proyecto nacional I+D “Violencia en la Pareja Adolescente (PreViA)”, advierte que las redes sociales están amplificando estos comportamientos.

El control digital —como monitorear interacciones, likes o mensajes— se ha convertido en una forma de violencia que muchas veces pasa inadvertida.

“Los mitos del amor romántico normalizan comportamientos como los celos y el control”, señalan los autores.