Qué significa “rage bait” y por qué fue elegida como la palabra del año 2025, según Oxford / Andriy Onufriyenko

La editorial Oxford University Press anunció que “rage bait” es la palabra del año 2025, una elección que refleja cómo las emociones negativas se han instalado en el centro de las dinámicas digitales.

El término, cuyo uso se triplicó en los últimos doce meses , describe una táctica diseñada para generar indignación y atraer interacción masiva en redes sociales.

Según Oxford, rage bait —traducido como “cebo de ira”— corresponde a contenidos creados intencionalmente para provocar molestia, frustración u ofensa.

Su objetivo: aumentar clics, comentarios y visibilidad , lo que deriva en más tráfico e ingresos para quienes lo generan, desde marcas y creadores hasta figuras públicas.

La editorial, responsable del reconocido diccionario de inglés, explica que esta práctica se ha vuelto una de las más comunes en plataformas como X, TikTok e Instagram.

Por qué Oxford la eligió como la palabra del año

El fuerte salto en su uso, sumado al impacto cultural del fenómeno, llevó a la institución a destacar el término como el que mejor representa el comportamiento digital del último año.

Para Oxford, rage bait captura la esencia de una Internet donde la indignación funciona como motor de conversación y también como estrategia de marketing.