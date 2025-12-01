“Provocador, usted tiene que revisarse...”: Julio César Rodríguez respondió con todo a Rodolfo Carter tras discusión

El lunes el matinal Contigo en la Mañana fue escenario de un incómodo momento protagonizado por el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y la periodista Andrea Arístegui.

El desencadenante fue una pregunta de la comunicadora, quien cuestionó por qué el senador electo por La Araucanía había decidido trasladarse hasta la frontera entre Chile y Perú durante la crisis migratoria, un punto geográfico muy distinto al de quienes lo eligieron.

“Es rara su pregunta (...) usted sabe que los senadores asumimos en marzo", señaló durante un despacho en vivo. Luego, invitó a hacer preguntar atingentes a la situación actual.

“Usted no me va a decir qué es lo que yo le puedo preguntar o no”, replicó Arístegui desde el estudio.

Carter, por su parte, expresó que lo estaban agrediendo verbalmente y acusando de que no acostumbraba a tener buenos tratos con las periodistas. “Es una acusación gratuita”, sostuvo el político.

Julio César Rodríguez, quien se había mantenido en silencio durante una buena parte del dialogo, también salió al baile para defender a su compañera de labores.

“Andrea le hizo una pregunta muy pertinente y la respuesta era muy fácil (...) ¿Por qué esta confrontación? Pareciera que usted tuviera problemas con nosotros, más que nosotros con usted“, opinó.

“Julio César, primero hay una regla básica en cualquier debate: dos contra uno no vale”, dijo el abogado. Desde Santiago no estuvieron de acuerdo con esa percepción.

“Usted permanentemente pareciera que pensara que nosotros hacemos preguntas con mala intención, y nosotros le estamos haciendo la pregunta que muchas personas se hacen”, defendió JC.

Segundo más tarde el presentador lanzó su conclusión: “Es un provocador usted alcalde, usted es muy provocador. Usted tiene que revisarse eso. Porque nos instala y nos deja en una posición muy completa”.