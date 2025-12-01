Por falta de servicio tras estallido: condenan al Estado a pagar casi $500 millones a dueños de exFuente Alemana
Tras el estallido social, el local ubicado a metros de la Plaza Baquedano fue blanco de intentos de saqueos y vandalización.
Por una falta de servicio tras el estallido social, el 24° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda presentada por la familia dueña de la exFuente Alemana.
Según consigna La Tercera, se condenó al Estado a pagar un monto de dinero cercano a los $500 millones.
En detalle, se ordenó el pago de $420.632.333 por concepto de lucro cesante; $15 millones por daño moral en favor de Claudio Siri Iglesias, $30 millones a Carlo Siri Scolari y $10 millones a su esposa Paula Andrade Ifchenko; lo que da un total cercano a $475 millones.
Cabe recordar que, inicialmente, la demanda apuntaba a una indemnización del Estado por cerca de $1.200 millones, motivo por el cual los dueños de la exFuente Alemana anunciaron que interpondrán un recurso de apelación.
En 2019, durante el estallido social, el local ubicado a metros de la Plaza Baquedano fue blanco de intentos de saqueos y vandalización.
De hecho, el fallo menciona la agresión que sufrió Carlos Siri en 2022, cuando fue golpeado por desconocidos.
