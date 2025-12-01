Excancilleres critican política migratoria de Kast: “Carece de sustento logístico, financiero y no tiene viabilidad diplomática”

Un grupo de exministros y exministras de Relaciones Exteriores emitieron una declaración para manifestar su “preocupación” por las recientes declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast en materia migratoria.

La misiva fue firmada por Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker, quienes indicaron que la política migratoria debe enmarcarse “en el Estado de Derecho y en las obligaciones internacionales asumidas por el país”.

“Las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana ”, añadieron.

“Que no se apoye en el temor ni en la desinformación”

En esa línea, agregaron que “las respuestas del candidato José Antonio Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350.000 personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática”.

Lo anterior “considerando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile”, recordaron los excancilleres, de modo que los planteamientos del abanderado republicano “ no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país”.

“Quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación”, sostuvieron.