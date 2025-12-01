;

Excancilleres critican política migratoria de Kast: “Carece de sustento logístico, financiero y no tiene viabilidad diplomática”

Mediante una carta, los exdiplomáticos indicaron que “resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales”.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Un grupo de exministros y exministras de Relaciones Exteriores emitieron una declaración para manifestar su “preocupación” por las recientes declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast en materia migratoria.

La misiva fue firmada por Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker, quienes indicaron que la política migratoria debe enmarcarse “en el Estado de Derecho y en las obligaciones internacionales asumidas por el país”.

Revisa también

ADN

“Las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana”, añadieron.

“Que no se apoye en el temor ni en la desinformación”

En esa línea, agregaron que “las respuestas del candidato José Antonio Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350.000 personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática”.

Lo anterior “considerando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile”, recordaron los excancilleres, de modo que los planteamientos del abanderado republicano “no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país”.

ADN

Agencia Uno | José Antonio Kast / Diego Martin

“Quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación”, sostuvieron.

Finalmente, los excancilleres remarcaron que “resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales”.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad