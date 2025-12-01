;

Cobre chileno alcanza nuevo récord histórico: este es el precio que registra en 2025

Cochilco confirmó que el metal volvió a marcar cifras inéditas para la economía nacional, con un crecimiento anual que supera el 6% y una proyección histórica para 2026.

Cristóbal Álvarez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Funtay

Durante este lunes 1 de diciembre, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) informó que el precio del cobre volvió a romper su propio techo histórico.

El metal cerró la jornada en US$ 5,125 la libra en su cotización en la Bolsa de Metales de Londres, impulsando las proyecciones económicas hacia el próximo año.

Revisa también:

ADN

Según el organismo, en lo que va de 2025 el cobre acumuló un alza que lo llevó desde los US$ 4,43 la libra hasta el nivel actual, lo que representó un crecimiento del 6,73% respecto del año anterior.

Se trata de cifras que no habían sido registradas en la economía nacional y que impactan de manera directa en las arcas fiscales, considerando que cerca de la mitad de las exportaciones chilenas dependen del metal rojo.

Cochilco agregó que el promedio proyectado para 2026 llegaría a US$ 4,55 la libra, un valor que también sería histórico y que mantiene el optimismo en el sector.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad