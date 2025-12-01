Piden 20 años de cárcel: este lunes se conocerá la sentencia contra exdirector de la PDI Héctor Espinosa

Este lunes se dará a conocer la sentencia del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y de su esposa, María Magdalena Neira, quienes fueron declarados culpables por delitos de corrupción.

Esto se da luego de que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago acreditara que Espinosa cometió delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, logrando desviar $146 millones.

Por su parte, su esposa fue considerada responsable del delito de lavado de activos . Ante esto, el exlíder de la policía civil quedó en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber hasta la lectura de la sentencia.

Cabe destacar que la Fiscalía solicitó 20 años de presidio para Héctor Espinosa, y 541 días de presidio para su esposa.