Decretan prisión preventiva para venezolano acusado de acosar y amenazar a menor de 16 años en Osorno

El caso quedó al descubierto luego de que la hermana de la víctima expusiera la situación mediante redes sociales.

Este domingo, el Tribunal de Garantía de Osorno decretó la prisión preventiva para César Vivas Becerra, sujeto de nacionalidad venezolana, acusado de acosar y amenazar a una menor de 16 años en Osorno.

El caso quedó al descubierto cuando la hermana de la víctima, Belén Castillo, denunció en redes sociales que el hombre de 30 años había merodeado el hogar familiar, enviado fotografías de armas y hasta intentando retirar a la menor desde su colegio con un correo falso.

Por ello, se le imputaron los delitos de amenazas reiteradas, usurpación de identidad, tratos degradantes y almacenamiento de material pornográfico infantil.

Luego de que se conociera el caso, comenzó un proceso de búsqueda del sujeto, el cual fue detenido en la Carretera Austral tras un trabajo investigativo encabezado por la Brigada de Delitos Sexuales.

El tribunal determinó la medida cautelar más gravosa en contra del sujeto venezolano, y dio 150 días de plazo para la investigación.

