Detienen a Jean Paul Pineda por ingresar a la fuerza a una casa en San Bernardo

Personal de Carabineros detuvo durante este domingo al exfutbolista Jean Paul Pineda, luego de ingresar a la fuerza en una casa de la comuna de San Bernardo.

Según consigna 24 Horas, los uniformados llegaron a eso del mediodía a la vivienda tras recibir una denuncia por violencia intrafamiliar psicológica.

La alerta, dada por vecinos del sector, permitió la captura del exdelantero, mientras que la víctima, expareja de Pineda, detalló a efectivos policiales lo sucedido.

El exfutbolista se encuentra detenido a la espera de la determinación de la Fiscalía.