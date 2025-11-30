Detienen a Jean Paul Pineda por ingresar a la fuerza a una casa en San Bernardo
Vecinos alertaron a Carabineros por un episodio de violencia intrafamiliar.
Personal de Carabineros detuvo durante este domingo al exfutbolista Jean Paul Pineda, luego de ingresar a la fuerza en una casa de la comuna de San Bernardo.
Según consigna 24 Horas, los uniformados llegaron a eso del mediodía a la vivienda tras recibir una denuncia por violencia intrafamiliar psicológica.
La alerta, dada por vecinos del sector, permitió la captura del exdelantero, mientras que la víctima, expareja de Pineda, detalló a efectivos policiales lo sucedido.
El exfutbolista se encuentra detenido a la espera de la determinación de la Fiscalía.
