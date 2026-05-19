Comisión de Vivienda del Senado despacha la “Ley Valentín” tras trágica muerte de menor en Las Condes

PDI detuvo al presunto autor de los disparos que resultaron con una menor de dos años herida en La PintanaPDI detuvo al presunto autor de los disparos que resultaron con una menor de dos años herida en La Pintana Mujer fallece tras caer desde el piso 21 en edificio ubicado en calle Janequeo entre Barros Arana y Freire en el Centro de la Ciudad, La Brigada de Homicidios de la PDI realiza peritajes e investiga la causa de la caida de la mujer. FOTO: CAMILO CASTRO / AGENCIAUNO

La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado aprobó por unanimidad, tanto en general como en particular, el proyecto de ley conocido como “Ley Valentín”. La iniciativa legislativa introduce modificaciones estructurales a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, con el objetivo de establecer la obligatoriedad de implementar medidas de seguridad en ventanas, balcones y terrazas de departamentos en altura para prevenir accidentes fatales.

El avance de la normativa se vio fuertemente acelerado tras la conmoción pública que provocó el fallecimiento de una menor de dos años el pasado domingo, quien se precipitó desde el undécimo piso de una torre residencial en calle Los Militares, en la comuna de Las Condes. Tras el despacho total desde la comisión, la propuesta quedó lista para ser revisada por la Sala del Senado e iniciar posteriormente su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Alcance y obligatoriedad de la norma

De acuerdo con lo detallado por los integrantes de la instancia legislativa, el proyecto busca eliminar vacíos legales que dejaban a criterio de cada propietario o administración el resguardo de las fachadas. Las especificaciones de la futura ley contemplan:

Población de riesgo: La instalación de mallas o estructuras de contención será obligatoria en aquellos inmuebles donde habiten menores de 12 años o personas con discapacidades y condiciones especiales.

La instalación de mallas o estructuras de contención será obligatoria en aquellos inmuebles donde habiten o personas con discapacidades y condiciones especiales. Reglamentos de Copropiedad: Las comunidades de edificios de departamentos deberán adaptar sus estatutos internos para definir, estandarizar y autorizar los criterios técnicos de instalación de estas protecciones sin afectar la normativa estética tradicional de las fachadas.

Urgencia del debate y rol de los cuidadores

El presidente de la Comisión de Vivienda, senador Fidel Espinoza, lamentó que la tramitación de esta ley llegue tarde para el caso de la niña fallecida en Las Condes, pero valoró que la tragedia haya unificado la voluntad política para despachar el articulado con rapidez. Asimismo, informó que se solicitó formalmente al Ejecutivo otorgar “suma urgencia” al proyecto para acortar los plazos de promulgación.

Por su parte, la senadora María José Gatica, autora de la iniciativa, empatizó con el dolor de la familia afectada e instó a La Moneda a priorizar la agenda habitacional preventiva. En tanto, el senador Miguel Becker matizó el debate recordando que el marco regulatorio es un complemento técnico, pero que ninguna ley puede sustituir la responsabilidad y supervisión permanente de los adultos en el cuidado de los niños en entornos de altura.