Carter llega a la frontera por crisis migratoria y cuestiona al Gobierno: “Estos problemas no se solucionan desde La Moneda”

Durante este lunes, Rodolfo Carter, senador electo e integrante del equipo de seguridad de José Antonio Kast, llegó hasta el paso fronterizo de Chacalluta, donde cientos de personas migrantes siguen varadas intentando salir del país.

En ese contexto, señaló que viajó porque “somos un equipo de seguridad que trabajamos con José Antonio Kast” y porque la situación “debía verse directamente en la zona”.

“José Antonio me pidió que viniéramos porque estamos frente a un problema real. No sirve comentar, hay que solucionarlo”, indicó.

Carter criticó la falta de reacción del Presidente Gabriel Boric y del Gobierno. Aseguró que Perú “está diciendo lo que hay que hacer” y que esta crisis no se resuelve “ocultándola, sino enfrentándola”.

Además, afirmó que existe un componente humano que no puede ignorarse: “Los migrantes también son objeto de delitos”.

Sobre su rol dentro del comando, comentó que no se trata de una instrucción formal. “Más que un mandato, trabajamos en equipo. Somos las personas visibles del equipo de seguridad y alguien tenía que venir”, sostuvo.