Millie Bobby Brown sorprende al revelar su nuevo nombre: así se llama ahora la reconocida actriz
La intérprete británica de “Stranger Things” sigue tomando decisiones en torno a su nueva vida en familia.
Millie Bobby Brown, reconocida mundialmente por su papel en Stranger Things, y una de las actrices jóvenes más reconocidas a nivel mundial, anunció una importante noticia que cambiará para siempre la forma en que la recordamos.
Y es que intérprete británica dio a conocer que cambió su nombre de forma oficial. Esto, tras su matrimonio con Jake Bongiovi y adoptando su nuevo reconocimiento de forma legal.
A partir de ahora, la actriz se llama Millie Bonnie Bongiovi, eliminando su nombre medio ‘Bobby’ y su apellido ‘Brown’. Este cambio se hizo oficial 18 meses después de su boda en mayo de 2023, luego de tres años de relación.
La revelación se produjo durante una entrevista donde su compañero de reparto Noah Schnapp intentó adivinar su nombre completo, proponiendo varias opciones hasta que ella misma aclaró: “Deja Bobby; deja Brown”.
“Solo es Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo”, aclaró. De esta manera, deja atrás su nombre de nacimiento, Millie Bonnie Brown. Esto, teniendo en cuenta que ‘Bobby’ era un apodo adoptado principalmente para su carrera artística.
De esta manera, la actriz de 21 años suma un nuevo cambio en su vida personal dando otro paso en la formación de su familia junto a Jake, con quien ya adoptó a una hija.
Aunque no han revelado el nombre de la pequeña, Millie enfatizó la importancia de proteger su privacidad hasta que pueda decidir compartir su propia historia.
“Para mí es muy importante protegerla hasta que sea lo suficientemente mayor como para decidir si quiere compartir su historia”, explicó.
Formado su núcleo familiar
Millie Bonnie Bongiovi manifestó además su deseo de formar una familia numerosa: “Quiero una familia grande; yo soy una de cuatro hermanos y él también. Somos 50-50 en todo”. En cuanto a Jake, la actriz dijo que “es el papá más increíble”.
En cuanto al círculo cercano, Noah Schnapp fue designado padrino de la bebé, una elección basada en años de amistad y confianza.
La intérprete comentó que la presencia de la niña ha suavizado y unido aún más a su grupo cercano, mientras Schnapp compartió que “es sinceramente la mayor alegría” para él acompañar esta etapa en la vida de su compañera.
Además, expresó orgullo por la evolución personal y profesional de Millie, desde una joven divertida hasta convertirse en madre y esposa.
