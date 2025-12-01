;

VIDEO. “Donde se tomó la decisión de que...”: Florinda Meza confirma el papel de Chile en su relación con Chespirito

La actriz mantiene un recuerdo especial y mira con nostalgia la gira con La Vecindad por nuestro país.

José Campillay

“Donde se tomó la decisión de que...”: Florinda Meza confirma el papel de Chile en su relación con Chespirito

Florinda Meza se encuentra en Chile y aprovechó la ocasión para rendir un sentido tributo a su esposo, Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como ‘Chespirito’.

En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, homenajeó a su marido en su 11° aniversario de fallecimiento con un discurso recordando, y confirmando, que su historia de amor comenzó en Chile hace cinco décadas.

La actriz, famosa por interpretar a Doña Florinda en El Chavo del 8, expresó en su mensaje: “Hoy se cumplen” 11 años de que la forma corpórea, física de mi ‘Rober’ se fue“.

“Pero ha seguido en el amor de todos ustedes, ha seguido dentro de mí, lo llevo conmigo y ha seguido en el amor que siento por él", añadió, haciendo partícipe al público.

Mi Rober, estoy en Chile. Te he extrañado mucho cada día, te sigo extrañando, te seguiré extrañando. Seguiré esperando tocarte, pero sé que estás aquí, que estás conmigo”, agregó.

“Justamente hoy, aquí en Chile, donde hace 50 años se tomó la decisión de que seríamos el uno para el otro, en 1977, 12 de octubre”, complementó, enfatizando en la importancia que tiene nuestro país en su relación.

Asimismo, tras haber llorado su partida y sentir su pérdida, sostiene: “Me convencí de que seguramente estás aquí, está tu legado, está el amor y el respeto que sentiste siempre por el público”.

Gracias por dejar que yo te amara, gracias por amarme, gracias por lo que aprendí de ti, pero sobre todo, gracias por hacer que mi vida fuera interesante”, declaró Florinda.

Chile, un lugar clave

Roberto y Florinda, que compartían set de forma muy especial en El Chavo del 8, vivieron momentos muy especiales en una gira que los trajo de paso por Chile a finales de 1977.

En aquella oportunidad, junto a los inolvidables protagonistas de La Vecindad, ofrecieron un memorable espectáculo en el Estadio Nacional que tuvo una alta convocatoria.

Esta visita y las palabras de Florinda Meza ratifican a Chile como un lugar clave en la historia personal y artística de una de las parejas más controversiales por el público hispanoamericano.

