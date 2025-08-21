;

Millie Bobby Brown sorprende a todos al anunciar que se convertirá en madre

La actriz celebra el acuerdo concretado junto a su pareja, Jake Bongiovi.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Taylor Hill

La actriz británica Millie Bobby Brown y el actor y productor Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, compartieron este jueves 21 de agosto una emocionante noticia en sus redes sociales: se han convertido en padres por primera vez.

“Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción”, escribieron en un escueto mensaje a través de redes sociales.

“Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad", agrega.

La pareja, que se casó en secreto en mayo de 2024 en Villa Cetinale, en la Toscana, con familiares y pocos amigos presentes, no dio detalles sobre la fecha exacta del nacimiento de su primera hija.

La pareja comenzó su historia de amor tras conocerse por Instagram en 2021. Su relación se oficializó en la alfombra roja de los premios BAFTA en marzo de 2022, anunciaron su compromiso poco más de un año después, y finalmente contrajeron matrimonio en primavera boreal de 2024.

En diversas entrevistas, Brown había expresado su deseo de ser madre. En marzo de este año, en el podcast SmartLess, comentó sobre la maternidad y la adopción.

“Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí”, comentó, asegurando que buscaba equilibrar su carrera como actriz y productora con la formación de una familia.

Quiero una gran familia. Yo soy una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar”, explicó la intérprete.

A pesar del pedido de privacidad tras el anuncio de la llegada de su hija, la atención sobre Millie Bobby Brown será intensa en los próximos meses. Tanto por lo profesional como en la vida personal.

