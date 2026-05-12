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VIDEO. Ministro de Transportes descarta crisis en el Metro y justifica recambio de buses nocturnos para reducir los costos

Louis de Grange aclaró que las frecuencias en la red de superficie se mantienen intactas y destacó que la mitad de los incidentes en el tren subterráneo obedecen a factores externos.

Mario Vergara

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, abordó la actualidad del sistema de movilidad capitalino en La Prueba de ADN. En la entrevista, la autoridad detalló el funcionamiento operativo y los desafíos de mantenimiento que enfrentan tanto el Metro de Santiago como los buses de la red de transporte público (RED), desmintiendo además algunos rumores sobre la reducción de los servicios de superficie.

Frente a los reportes periodísticos sobre averías en escaleras mecánicas y ascensores en el tren subterráneo, De Grange fue enfático en señalar que todas las mantenciones de la red se están realizando a cabalidad. Para dimensionar la capacidad operativa del sistema, recordó que antes de la pandemia el Metro llegaba a movilizar casi tres millones de pasajeros diarios, una cifra que es un 20% superior a la actual, lo que demuestra que la infraestructura está plenamente diseñada para soportar la demanda actual sin precarizar el servicio.

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En cuanto a las interrupciones en los viajes, el ministro destacó que la tasa de fallas del Metro de Santiago se encuentra dentro del 25% menor a nivel mundial. Asimismo, precisó que cerca del 50% de estos incidentes son causados por factores externos, como la caída de teléfonos celulares o el ingreso de personas a las vías. Para mitigar esta situación, resaltó la importancia de la instalación de puertas de andén en la Línea 1, un proyecto que ya cuenta con avances en estaciones como San Pablo y Neptuno.

La relevancia de estas mejoras preventivas radica en la nula capacidad de los buses de superficie para suplir una emergencia ferroviaria masiva. De Grange reconoció, por experiencia personal, que cuando la Línea 1 sufre una avería en horario punta, la ciudad entera se paraliza y colapsa. Según sus propias palabras, aunque se hace un esfuerzo inyectando más buses en las calles, estos en ningún caso logran reemplazar la masividad que ofrece la principal arteria del tren subterráneo.

Ajustes operacionales en los buses RED y el impacto de los combustibles

Por otra parte, el titular de Transportes analizó cómo el alza internacional en el precio de los combustibles ha repercutido en el uso del transporte público. A pesar del encarecimiento significativo de la gasolina, el incremento en el uso y las validaciones tanto en buses como en Metro ha sido estadísticamente muy bajo, sin superar el 1%. Según explicó el ministro, las personas han optado por alternativas como modificar sus horarios de viaje o compartir el automóvil, en lugar de migrar de manera masiva hacia el transporte público.

Finalmente, De Grange descartó tajantemente que exista una disminución en la frecuencia de los recorridos nocturnos de los buses RED. Lo que ocurrió recientemente, detalló la autoridad, fue un reemplazo de las grandes maquinarias articuladas por buses estándar de 12 metros durante la noche, ya que antes circulaban con más buses en tránsito que pasajeros validando. Esta medida permitió reducir los costos de operación del sistema, financiado con subsidios estatales, manteniendo exactamente la misma frecuencia, rutas y horarios para los usuarios.

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