VIDEO. Sistema frontal en el sur de Chile: caen lluvias y granizos de gran tamaño en la región de Los Lagos
Intensas precipitaciones se registran en el sur del país.
Un sistema frontal en el sur de Chile ha dejado lluvias y granizos en la región de Los Lagos.
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este frente se registra entre las regiones de Ñuble y Aysén.
Sin embargo, en Los Lagos se reportó la caída de granizos de gran tamaño, e incluso se espera que durante la tarde/noche se registren tormentas eléctricas.
No obstante, según el portal meteorológico, este episodio de lluvias se extenderá hasta el próximo miércoles 3 de diciembre, para luego dar paso a jornadas con bajas temperaturas y cielos nublados.
