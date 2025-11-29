Un sistema frontal en el sur de Chile ha dejado lluvias y granizos en la región de Los Lagos.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este frente se registra entre las regiones de Ñuble y Aysén.

Sin embargo, en Los Lagos se reportó la caída de granizos de gran tamaño, e incluso se espera que durante la tarde/noche se registren tormentas eléctricas.

No obstante, según el portal meteorológico, este episodio de lluvias se extenderá hasta el próximo miércoles 3 de diciembre, para luego dar paso a jornadas con bajas temperaturas y cielos nublados.