“Fue demasiado ambiciosa”: el recuerdo del año en que la Teletón no logró llegar a la meta

La Teletón, tradicionalmente marcada por largas jornadas de unidad, tiene un solo episodio que quedó grabado como la excepción en su historia: una edición en la que el cómputo final no logró llegar a la meta .

Fue en 1995, cuando la campaña enfrentó su mayor desafío. Ese año, la meta ascendía a $6.277.027.832, cifra que duplicaba lo recaudado el periodo anterior y que respondía a la necesidad de ampliar la capacidad de los centros de rehabilitación.

Sin embargo, tras 27 horas de transmisión, el total anunciado llegó a $5.005.253.668 , insuficiente para cumplir el objetivo incluso después de las donaciones posteriores.

“Fue demasiado ambiciosa”

Terminado el evento, Don Francisco reconoció públicamente que habían apuntado más alto de lo que el contexto permitía. “Quizás la meta que nos fijamos hoy fue demasiado ambiciosa. Tal vez no supimos motivarlos lo suficiente”, dijo.

La edición se desarrolló en medio de un escenario económico complejo , marcado por inflación e incertidumbre, factores que enfriaron el ánimo de la ciudadanía.

Años más tarde, en El Menú de Tevito (2011), Kreutzberger recordó el impacto emocional del episodio: “Nos sentimos decepcionados, porque pensamos que no fuimos capaces de explicarle al país lo que estábamos haciendo”, señaló.

Pese al tropiezo, la Teletón siguió creciendo. Uno de los momentos más recordados llegó en 2003, cuando el testimonio de Daniela García —quien había perdido sus cuatro extremidades meses antes— reactivó las donaciones.

“Como el 50% de lo recaudado se recaudó en tres horas gracias a Daniela García”, recordó después Don Francisco en Las Últimas Noticias.