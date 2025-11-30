;

“Fue demasiado ambiciosa”: el recuerdo del año en que la Teletón no logró llegar a la meta

La jornada cerró sin alcanzar el objetivo, marcando un hito excepcional en la historia de la cruzada solidaria.

Javiera Rivera

“Fue demasiado ambiciosa”: el recuerdo del año en que la Teletón no logró llegar a la meta

La Teletón, tradicionalmente marcada por largas jornadas de unidad, tiene un solo episodio que quedó grabado como la excepción en su historia: una edición en la que el cómputo final no logró llegar a la meta.

Fue en 1995, cuando la campaña enfrentó su mayor desafío. Ese año, la meta ascendía a $6.277.027.832, cifra que duplicaba lo recaudado el periodo anterior y que respondía a la necesidad de ampliar la capacidad de los centros de rehabilitación.

Sin embargo, tras 27 horas de transmisión, el total anunciado llegó a $5.005.253.668, insuficiente para cumplir el objetivo incluso después de las donaciones posteriores.

“Fue demasiado ambiciosa”

Revisa también:

ADN

Terminado el evento, Don Francisco reconoció públicamente que habían apuntado más alto de lo que el contexto permitía. “Quizás la meta que nos fijamos hoy fue demasiado ambiciosa. Tal vez no supimos motivarlos lo suficiente”, dijo.

La edición se desarrolló en medio de un escenario económico complejo, marcado por inflación e incertidumbre, factores que enfriaron el ánimo de la ciudadanía.

Años más tarde, en El Menú de Tevito (2011), Kreutzberger recordó el impacto emocional del episodio: “Nos sentimos decepcionados, porque pensamos que no fuimos capaces de explicarle al país lo que estábamos haciendo”, señaló.

Pese al tropiezo, la Teletón siguió creciendo. Uno de los momentos más recordados llegó en 2003, cuando el testimonio de Daniela García —quien había perdido sus cuatro extremidades meses antes— reactivó las donaciones.

“Como el 50% de lo recaudado se recaudó en tres horas gracias a Daniela García”, recordó después Don Francisco en Las Últimas Noticias.

Hoy, aquel fracaso aislado se observa como una lección clave en la evolución de la campaña solidaria más influyente del país.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad