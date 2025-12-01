Para seguir soñando con la Copa Libertadores: la más probable formación de la U para enfrentar a Coquimbo Unido
Gustavo Álvarez, que disputará su último partido como local con los azules, contará con dos bajas importantes para recibir al campeón.
En lo que será el último partido de Gustavo Álvarez con público de la Universidad de Chile presente, este martes los azules deberán recibir a Coquimbo Unido en el cierre de la fecha 29 del Campeonato Nacional.
El “Romántico Viajero” necesita ganar a como dé lugar para no perder la opción de luchar por un cupo a la Copa Libertadores, ya que con los triunfos de Universidad Católica y O’Higgins en la jornada, ahora mismo la U ocupa el cuarto lugar.
Además, no solo lo deportivo está en juego, porque Coquimbo Unido buscará romper el récord de más victorias seguidas, que actualmente posee el “Ballet Azul”, y que pasará a ser de los “Piratas” si salen triunfadores de Santa Laura.
Por esto, Álvarez ya planea el equipo titular para enfrentar al campeón, para lo cual tendrá dos bajas obligadas: Matías Sepúlveda, por la tarjeta roja que recibió ante O’Higgins, y Maximiliano Guerrero, que sufrió una lesión.
Con estos cambios forzados, la formación que prepara la U para enfrentar a Coquimbo partiría con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano y Felipe Salomoni como volantes; dejando en ataque a Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.
