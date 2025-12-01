;

Para seguir soñando con la Copa Libertadores: la más probable formación de la U para enfrentar a Coquimbo Unido

Gustavo Álvarez, que disputará su último partido como local con los azules, contará con dos bajas importantes para recibir al campeón.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En lo que será el último partido de Gustavo Álvarez con público de la Universidad de Chile presente, este martes los azules deberán recibir a Coquimbo Unido en el cierre de la fecha 29 del Campeonato Nacional.

El “Romántico Viajero” necesita ganar a como dé lugar para no perder la opción de luchar por un cupo a la Copa Libertadores, ya que con los triunfos de Universidad Católica y O’Higgins en la jornada, ahora mismo la U ocupa el cuarto lugar.

Además, no solo lo deportivo está en juego, porque Coquimbo Unido buscará romper el récord de más victorias seguidas, que actualmente posee el “Ballet Azul”, y que pasará a ser de los “Piratas” si salen triunfadores de Santa Laura.

Revisa también:

ADN

Por esto, Álvarez ya planea el equipo titular para enfrentar al campeón, para lo cual tendrá dos bajas obligadas: Matías Sepúlveda, por la tarjeta roja que recibió ante O’Higgins, y Maximiliano Guerrero, que sufrió una lesión.

Con estos cambios forzados, la formación que prepara la U para enfrentar a Coquimbo partiría con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano y Felipe Salomoni como volantes; dejando en ataque a Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad