Para seguir soñando con la Copa Libertadores: la más probable formación de la U para enfrentar a Coquimbo Unido

En lo que será el último partido de Gustavo Álvarez con público de la Universidad de Chile presente, este martes los azules deberán recibir a Coquimbo Unido en el cierre de la fecha 29 del Campeonato Nacional.

El “Romántico Viajero” necesita ganar a como dé lugar para no perder la opción de luchar por un cupo a la Copa Libertadores, ya que con los triunfos de Universidad Católica y O’Higgins en la jornada, ahora mismo la U ocupa el cuarto lugar.

Además, no solo lo deportivo está en juego, porque Coquimbo Unido buscará romper el récord de más victorias seguidas, que actualmente posee el “Ballet Azul”, y que pasará a ser de los “Piratas” si salen triunfadores de Santa Laura.

Por esto, Álvarez ya planea el equipo titular para enfrentar al campeón, para lo cual tendrá dos bajas obligadas: Matías Sepúlveda, por la tarjeta roja que recibió ante O’Higgins, y Maximiliano Guerrero, que sufrió una lesión.

Con estos cambios forzados, la formación que prepara la U para enfrentar a Coquimbo partiría con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano y Felipe Salomoni como volantes; dejando en ataque a Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.