¿Vuelve al fútbol chileno? Gabriel Arias no renovará con Racing y será jugador libre en 2026

Uno de los arqueros que en temporadas anteriores más sonó para llegar al fútbol chileno es Gabriel Arias, y ahora esa puerta parece abrirse más que nunca.

Según TyC Sports, el guardameta de 38 años le comunicó a la dirigencia de Racing de Avellaneda que no renovará su contrato, el cual finaliza a fines de 2025, por lo que será jugador libre a partir de enero de 2026.

El chileno-argentino habría tomado la decisión tras perder la titularidad con Facundo Cambeses, por lo que ahora estaría buscando volver a tener un mayor protagonismo en otro club.

El partido por los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina ante Tigres de este lunes será su último encuentro en el “Cilindro de Avellaneda” y se espera una despedida especial para el portero que más títulos ha conseguido con la “Academia”.

En casi ocho años en Racing, Gabriel Arias alcanzó a disputar 254 partidos, en los que sumó 124 triunfos, 70 empates y 60 derrotas, números que le valieron para levantar 6 trofeos, entre ellos, una Copa Sudamericana.