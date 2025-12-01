Asaltó panadería en Macul y murió tras golpiza de los dueños: Justicia confirma millonaria multa contra agresores

La Corte Suprema puso fin a un extenso proceso judicial y confirmó la condena civil contra el dueño de una panadería de Macul y su hijo por la violenta muerte de un joven ocurrida en 2015, luego de una persecución que terminó en agresión fatal.

El caso se originó cuando el joven, de 22 años, entró a robar en el local y huyó en bicicleta. Pese a haber sido reducido y desarmado, los imputados continuaron golpeándolo, disparándole y causándole finalmente una herida cortopunzante en la espalda que le provocó un hemotórax fatal.

Los padres del joven demandaron por daño moral y en 2021 obtuvieron una sentencia favorable, que fijó una indemnización de $10 millones para cada uno. Esa resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones, pero los agresores insistieron en un recurso de casación para revertir el fallo, sosteniendo que no existía vínculo afectivo suficiente y que se evaluó mal la prueba.

Sin embargo, la Corte Suprema desestimó completamente esos argumentos. El tribunal estableció que los jueces de primera y segunda instancia actuaron conforme a derecho y que no se vulneraron las normas sobre distribución de la carga de la prueba.

El fallo fue categórico al señalar que los agresores actuaron con dolo y desproporción extrema, excediendo cualquier legítima defensa o reacción razonable frente al delito cometido por el joven. Además, recordó que ambos ya habían sido condenados penalmente: el padre por lesiones graves y el hijo por homicidio simple.

Ante ello, la Corte Suprema sostuvo que no correspondía discutir nuevamente hechos ya establecidos por tribunales inferiores ni reinterpretar pruebas que habían sido correctamente ponderadas. Por lo mismo, el recurso fue rechazado en su totalidad.

La decisión del máximo tribunal del país dejó firme la indemnización por daño moral para los padres del joven de 22 años.