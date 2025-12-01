;

Bravo no se resigna a que Pellegrini pueda dirigir a La Roja: “Existe esa semillita de ilusión de tenerlo trabajando en la selección”

El excapitán del elenco nacional alabó el desempeño del “Ingeniero”, valorando su extensión de contrato en el Real Betis.

Carlos Madariaga

Tras una serie de especulaciones en torno al futuro de Manuel Pellegrini, finalmente el entrenador firmó la extensión de su vínculo con el Real Betis.

Al respecto, uno que lo conoce bien es Claudio Bravo, quien alabó el presente del “Ingeniero” en España, que lo dirigió en la última etapa de su carrera.

“Me cabe felicitarlo por la gran carrera que ha hecho, lo está haciendo increíble. Está a nada que le pongan su nombre al estadio, son cosas que se ha ganado con su orden, caballerosidad, profesionalismo. Es una persona respetada donde le ha tocado trabajar”, recalcó el exportero en diálogo con T13.

Sin embargo, más allá de la extensión de contrato, Claudio Bravo aseguró que, bajo su referencia, Manuel Pellegrini podría aún tener chances de hacerse cargo de La Roja.

“Hablo muy seguido con Manuel, conozco cómo funciona, cómo él piensa. Se ve lejana la posibilidad, pero existe esa semillita de ilusión de tenerlo trabajando en nuestra selección. Es de las personas más importantes de la historia de nuestro fútbol”, concluyó el bicampeón de América.

