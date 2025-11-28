;

FOTO. Tabla de posiciones del Campeonato Nacional: Colo Colo contra las cuerdas, Cobresal con un pie en la Sudamericana

Tras el partido de este viernes en El Cobre, los dos quedaron con realidades distintas con miras a la última fecha.

Gonzalo Miranda

Este viernes por la tarde, en el norte del país, arrancó la jornada 29 del Campeonato Nacional, fecha que contó con la lucha entre Cobresal y Colo Colo por el último cupo para la Copa Sudamericana.

Con el triunfo “minero”, el “cacique” quedó sumamente comprometido con la opción y, ahora, depende de otros resultados para quedar con vida de cara a la última fecha.

Cobresal trepó a la quinta posición con 47 puntos y dejó a Colo Colo octavo con 45 unidades. Entre ellos, está sexto Audax Italiano (46 pts) y séptimo Palestino (45 pts), quienes deben jugar sus encuentros por la fecha 29.

De ganar ‘itálicos’ y ‘árabes’, asegurarán cupo en Copa Sudamericana 2026, por lo que en la última fecha, Colo Colo debe ganar y esperar que Cobresal pierda para poder quedarse con el último boleto para el torneo continental de clubes.

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

