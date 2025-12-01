;

VIDEOS. La reflexión en Deportes Iquique tras imponerse a Everton: “Merecemos sufrir por lo que hemos hecho todo este año”

Leandro Requena, figura en el triunfo en Sausalito, apuntó al factor público de cara a la última fecha, donde recibirán a la U en pos de mantenerse en Primera División.

Carlos Madariaga

La reflexión en Deportes Iquique tras imponerse a Everton: “Merecemos sufrir por lo que hemos hecho todo este año”

La reflexión en Deportes Iquique tras imponerse a Everton: “Merecemos sufrir por lo que hemos hecho todo este año” / Pablo Ovalle Isasmendi

Deportes Iquique logró mantener sus chances matemáticas de seguir en Primera División tras una gran arremetida de cierre de temporada.

Todo luego de sumar su tercera victoria seguida en el Campeonato Nacional 2025, esta vez ante Everton, donde Leandro Requena fue clave para sostener el gol de Álvaro Ramos, en un segundo tiempo donde los ruleteros tuvieron múltiples ocasiones de gol (pero con los nortinos habiendo tenido tres tiros a los palos durante el juego en Sausalito).

Revisa también:

ADN

“Era de vida o muerte lo nuestro y salimos a jugarlo de esa forma. Seguimos teniendo a un Álvaro iluminado y pudimos sostener el resultado que nos permite seguir con vida una fecha más”, remarcó el portero de 38 años, sin querer apuntar a responsabilidades por la dura temporada de los “Dragones Celestes”.

“No es momento para sentarse a pensar en lo que pasó, lo hecho, hecho está. Nos falta ese pasito. Cuando esto quede terminado, seguramente se podrá analizar mejor lo que se hizo bien y mal, quiénes son los que realmente tienen la culpa, aunque son culpas compartidas”, reconoció Leandro Requena, asumiendo lo rudo de haber abrochado estos tres últimos triunfos.

Nos ha tocado ganar los tres partidos sufriendo, como lo merecemos. Merecemos sufrir por lo que hemos hecho todo este año. Cuando logras el objetivo, eso sí, se disfruta mucho más”, comentó Leandro Requena, optimista de la última fecha, donde requieren vencer a la Universidad de Chile y esperar un tropiezo de Everton ante O’Higgins para seguir en Primera División.

“Tenemos un partido muy difícil, un rival con muchísima jerarquía, pero con nuestra gente afrontaremos ese partido de la mejor manera (...) La final seguramente la vamos a jugar todos juntos”, cerró el portero de Deportes Iquique en Sausalito.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad