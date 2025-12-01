VIDEOS. La reflexión en Deportes Iquique tras imponerse a Everton: “Merecemos sufrir por lo que hemos hecho todo este año”
Leandro Requena, figura en el triunfo en Sausalito, apuntó al factor público de cara a la última fecha, donde recibirán a la U en pos de mantenerse en Primera División.
Deportes Iquique logró mantener sus chances matemáticas de seguir en Primera División tras una gran arremetida de cierre de temporada.
Todo luego de sumar su tercera victoria seguida en el Campeonato Nacional 2025, esta vez ante Everton, donde Leandro Requena fue clave para sostener el gol de Álvaro Ramos, en un segundo tiempo donde los ruleteros tuvieron múltiples ocasiones de gol (pero con los nortinos habiendo tenido tres tiros a los palos durante el juego en Sausalito).
“Era de vida o muerte lo nuestro y salimos a jugarlo de esa forma. Seguimos teniendo a un Álvaro iluminado y pudimos sostener el resultado que nos permite seguir con vida una fecha más”, remarcó el portero de 38 años, sin querer apuntar a responsabilidades por la dura temporada de los “Dragones Celestes”.
“No es momento para sentarse a pensar en lo que pasó, lo hecho, hecho está. Nos falta ese pasito. Cuando esto quede terminado, seguramente se podrá analizar mejor lo que se hizo bien y mal, quiénes son los que realmente tienen la culpa, aunque son culpas compartidas”, reconoció Leandro Requena, asumiendo lo rudo de haber abrochado estos tres últimos triunfos.
“Nos ha tocado ganar los tres partidos sufriendo, como lo merecemos. Merecemos sufrir por lo que hemos hecho todo este año. Cuando logras el objetivo, eso sí, se disfruta mucho más”, comentó Leandro Requena, optimista de la última fecha, donde requieren vencer a la Universidad de Chile y esperar un tropiezo de Everton ante O’Higgins para seguir en Primera División.
“Tenemos un partido muy difícil, un rival con muchísima jerarquía, pero con nuestra gente afrontaremos ese partido de la mejor manera (...) La final seguramente la vamos a jugar todos juntos”, cerró el portero de Deportes Iquique en Sausalito.
