Estudio confirma que la adolescencia dura hasta los 30 años y revela cómo cambia el cerebro a estas edades

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Cambridge está desafiando la forma tradicional en que entendemos el desarrollo humano.

La investigación, publicada en Nature Communications, concluyó que el cerebro se mantiene en una fase adolescente hasta los 30 años, mucho más allá de lo que históricamente se creía.

El hallazgo proviene del análisis de cerca de 4.000 escáneres cerebrales de personas entre pocos meses y 90 años. Gracias a esta gran base de datos, los científicos identificaron 5 etapas claves del cerebro.

Etapas del cerebro según el estudio:

Infancia: desde el nacimiento hasta los 9 años

desde el nacimiento hasta los 9 años Adolescencia: de los 9 a los 32 años

de los 9 a los 32 años Edad adulta : entre los 32 y los 66 años

: entre los 32 y los 66 años Envejecimiento temprano: de los 66 a los 83 años

de los 66 a los 83 años Envejecimiento tardío: desde los 83 años en adelante.

El cerebro nunca deja de cambiar

Según los investigadores, la estructura cerebral está en constante transformación.

“El cerebro se reconfigura toda la vida. Fortalece y debilita conexiones, y no sigue un patrón estable”, explicó Alexa Mousley, una de las autoras del estudio.

Los datos muestran que la adolescencia no termina con la pubertad. En cambio, es un período prolongado en el que el cerebro alcanza su máxima eficiencia neuronal, lo que coincide con el peak de rendimiento cognitivo.