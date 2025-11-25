;

Estudio confirma que la adolescencia dura hasta los 30 años y revela cómo cambia el cerebro a estas edades

La investigación analizó cerca de 4.000 escáneres cerebrales de personas recién nacidas y 90 años.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Tom Werner

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Cambridge está desafiando la forma tradicional en que entendemos el desarrollo humano.

La investigación, publicada en Nature Communications, concluyó que el cerebro se mantiene en una fase adolescente hasta los 30 años, mucho más allá de lo que históricamente se creía.

El hallazgo proviene del análisis de cerca de 4.000 escáneres cerebrales de personas entre pocos meses y 90 años. Gracias a esta gran base de datos, los científicos identificaron 5 etapas claves del cerebro.

Etapas del cerebro según el estudio:

  • Infancia: desde el nacimiento hasta los 9 años
  • Adolescencia: de los 9 a los 32 años
  • Edad adulta: entre los 32 y los 66 años
  • Envejecimiento temprano: de los 66 a los 83 años
  • Envejecimiento tardío: desde los 83 años en adelante.

El cerebro nunca deja de cambiar

Según los investigadores, la estructura cerebral está en constante transformación.

“El cerebro se reconfigura toda la vida. Fortalece y debilita conexiones, y no sigue un patrón estable”, explicó Alexa Mousley, una de las autoras del estudio.

Los datos muestran que la adolescencia no termina con la pubertad. En cambio, es un período prolongado en el que el cerebro alcanza su máxima eficiencia neuronal, lo que coincide con el peak de rendimiento cognitivo.

ADN

Getty Images / OsakaWayne Studios

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad