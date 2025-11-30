Tomar pastillas sin agua: el error común que puede dañar el esófago severamente

Un gesto tan cotidiano como tragar una pastilla puede transformarse en un problema serio si no se hace correctamente.

Según información publicada en New York Post, especialistas advierten los problemas que puede provocar tomar medicamentos con poca agua o incluso sin beber nada.

El estudio indicó que aumenta el riesgo de que la tableta quede atascada en el esófago y libere sustancias irritantes directamente sobre su superficie.

Según explicó Adam Taylor, profesor de anatomía de la Universidad de Lancaster, este fenómeno tiene una incidencia estimada de 3,9 casos por cada 100.000 habitantes.

Cuando una pastilla no desciende al estómago como debería, puede provocar ardor, dolor punzante en el pecho, dificultad para tragar e incluso cambios en la voz.

En la mayoría de los casos, la irritación cede al suspender el fármaco, pero si no se trata a tiempo puede avanzar hacia úlceras o infecciones.

Los grupos más vulnerables incluyen mujeres de mediana edad, adultos mayores con menor movilidad esofágica y personas con condiciones cardíacas o tiroideas que modifican la anatomía del cuello y tórax.

Entre los medicamentos con mayor potencial irritante destacan los bisfosfonatos para la osteoporosis, los antibióticos tetraciclina, la aspirina , el ibuprofeno y suplementos como L-arginina, cafeína y vitaminas C y E en dosis elevadas.

Incluso las cápsulas de gelatina pueden adherirse con facilidad debido a su capacidad de absorber humedad. Por ello, tomar suficiente agua con los medicamentos es fundamental para evitar complicaciones.