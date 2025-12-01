;

“Fue una experiencia inolvidable”: la Segunda División Profesional se queda sin señal de TV oficial

La Liga 2D anunció el fin de su funcionamiento con el término de la temporada 2025.

Carlos Madariaga

“Fue una experiencia inolvidable”: la Segunda División Profesional se queda sin señal de TV oficial

“Fue una experiencia inolvidable”: la Segunda División Profesional se queda sin señal de TV oficial / Socrates Orellana

Ayer domingo finalizó la disputa de la Segunda División Profesional, donde Deportes Puerto Montt concretó hace algunas semanas el título de la tercera categoría en importancia del fútbol chileno.

Con el cierre de la actividad, también se consumó el descenso de Deportes Melipilla y San Antonio Unido, además de la situación de AC Barnechea, que no compitió.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, se concretó el cierre del contrato televisivo en la categoría, cuestión que significó ponerle fin a la señal Liga 2D, encargada de transmitir los encuentros desde 2023.

“La plataforma llegará a su fin a partir del 1 de diciembre de 2025. Dejaremos de transmitir contenido en vivo desde esa fecha y el contenido bajo demanda (VOD) estará disponible solo hasta el 18 de diciembre de 2025. Sabemos que este tipo de cambios pueden generar dudas, por eso queremos asegurar que tu experiencia cierre de la mejor manera posible”, explicaron a través de un comunicado.

“El comunicado de cierre se refiere al término del proyecto de dos años. Fue una experiencia inolvidable y queremos agradecer profundamente a la Federación, a los hinchas, clubes, jugadores y sus familias. También queremos reconocer al equipo humano, tanto frente como detrás de cámara, y a las marcas que nos acompañaron durante este recorrido”, explicó a ADN.CL uno de los representantes de La Liga 2D, Pablo Alvarado.

Estamos felices de haber sido parte del fútbol chileno, agradecidos por la confianza depositada en nosotros y esperamos haber aportado de manera significativa durante este tiempo”, concluyó ante la noticia, la cual deja a la Segunda División Profesional sin señal oficial para la emisión de sus partidos durante la temporada 2026.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad