“Fue una experiencia inolvidable”: la Segunda División Profesional se queda sin señal de TV oficial

Ayer domingo finalizó la disputa de la Segunda División Profesional, donde Deportes Puerto Montt concretó hace algunas semanas el título de la tercera categoría en importancia del fútbol chileno.

Con el cierre de la actividad, también se consumó el descenso de Deportes Melipilla y San Antonio Unido, además de la situación de AC Barnechea, que no compitió.

En ese contexto, se concretó el cierre del contrato televisivo en la categoría, cuestión que significó ponerle fin a la señal Liga 2D, encargada de transmitir los encuentros desde 2023.

“La plataforma llegará a su fin a partir del 1 de diciembre de 2025. Dejaremos de transmitir contenido en vivo desde esa fecha y el contenido bajo demanda (VOD) estará disponible solo hasta el 18 de diciembre de 2025. Sabemos que este tipo de cambios pueden generar dudas, por eso queremos asegurar que tu experiencia cierre de la mejor manera posible”, explicaron a través de un comunicado.

“El comunicado de cierre se refiere al término del proyecto de dos años. Fue una experiencia inolvidable y queremos agradecer profundamente a la Federación, a los hinchas, clubes, jugadores y sus familias. También queremos reconocer al equipo humano, tanto frente como detrás de cámara, y a las marcas que nos acompañaron durante este recorrido”, explicó a ADN.CL uno de los representantes de La Liga 2D, Pablo Alvarado.

“Estamos felices de haber sido parte del fútbol chileno, agradecidos por la confianza depositada en nosotros y esperamos haber aportado de manera significativa durante este tiempo”, concluyó ante la noticia, la cual deja a la Segunda División Profesional sin señal oficial para la emisión de sus partidos durante la temporada 2026.