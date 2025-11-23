;

“Corazón y compromiso”: las claves de Gustavo Álvarez para la victoria de la U de Chile en Rancagua

El entrenador insistió también en su deseo de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Carlos Madariaga

ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Gustavo Álvarez no cambió su libreto y mantuvo la calma aun cuando sumó su tercera victoria seguida con la U de Chile, manteniéndose en la pelea por disputar el “Chile 2″.

El DT azul destacó las claves para el triunfo obtenido en Rancagua, ante O’Higgins. “La importancia del partido era evidente. A medida que se acerca el final, los puntos son más determinantes. Teníamos que dar una muestra de carácter y ganamos este partido”, recalcó en conferencia de prensa.

El primer tiempo fue vertiginoso. Luego, el equipo controló mejor el balón, pero sin profundidad, se sintió el desgaste. La expulsión nos obliga a modificar. El corazón y compromiso de este plantel nos ayudó a sacar los tres puntos”, dijo, apuntando al ajuste táctico en la zaga tras la lesión de Fabián Hormazábal.

Perdimos un agente de ataque, él se iba a sumar por indicación mía, no así el caso de Zaldivia, que se fue al mediocampo alguna vez, pero no al último tercio. Vi bien a la zaga de las dos formas que desplegamos”, enfatizó, justificando la ausencia en la citación de Sebastián Rodríguez.

“En esa posición tenemos cinco jugadores. Uno mide rendimiento permanentemente, hay jugadores que están bien, pero otros que están mejor. Con siete suplentes, uno comete injusticias, es, fue y así será”, aseguró, anticipando también su celebración de cumpleaños, cuando mañana lunes cumpla 54 años.

“Mi mayor deseo es clasificar a la U a fase de grupos de la Libertadores, sin dudas”, cerró Gustavo Álvarez en Rancagua.

