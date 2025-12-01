El Papa León XIV reitera su apoyo a la creación de un Estado palestino como “única solución” al conflicto con Israel
Durante su viaje a Líbano, el pontífice expresó que “sabemos que Israel todavía no acepta esta situación, pero la vemos como la única posible”.
En medio de su gira internacional, el Papa León XIV aterrizó este domingo en Líbano argumentando que la creación de un Estado palestino es “la única solución” al conflicto con Israel.
El pontífice emitió estas palabras durante una conversación con los periodistas en el vuelo que lo llevó de Estambul a Beirut, tras finalizar una histórica visita de cuatro días en Turquía.
“La Santa Sede apoya públicamente desde hace varios años la propuesta de una solución de dos Estados”, señaló el Papa.
“Lo vemos como la única solución”
En esa línea, sostuvo que “sabemos que en este momento Israel todavía no acepta esta situación, pero lo vemos como la única solución al conflicto (con Palestina) que continuamente viven”.
“También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos”, concluyó el Papa León XIV.
