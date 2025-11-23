Israel elimina a alto jefe militar de Hezbollah en Beirut y desata nueva tensión regional

Israel volvió a golpear el centro del poder militar de Hezbollah con un ataque quirúrgico en los suburbios del sur de Beirut, donde este domingo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la eliminación de Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor del grupo chiita y una de sus figuras más influyentes.

El operativo, autorizado directamente por el primer ministro Benjamin Netanyahu, apuntó a un departamento utilizado por el dirigente y dejó al menos 21 heridos y un fallecido, según autoridades libanesas.

“Hace poco, en el corazón de Beirut, las FDI atacaron al jefe del Estado Mayor de Hezbollah, que lideraba el rearme de la organización terrorista”, señaló la oficina de Netanyahu, afirmando que Israel “actúa con total independencia para neutralizar amenazas donde y cuando sea necesario”.

Tabatabai, un histórico comandante incorporado al grupo en los años 80, acumulaba un largo historial militar. Fue responsable de la Unidad Radwan, dirigió operaciones en Siria y recientemente había asumido el diseño operativo y la reconstrucción de la estructura militar de Hezbollah tras la pérdida de varios líderes.

Para Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de USD 5 millones por información que permitiera dar con su paradero, era uno de los estrategas más peligrosos de la organización.

El ataque ocurrió en el sector de Haret Hreik, una zona densamente poblada donde testigos reportaron incendios, edificios dañados y escenas de pánico entre los residentes. El Ejército libanés acordonó el área mientras equipos de emergencia atendían a los heridos. Hezbollah acusó a Israel de romper el acuerdo de alto el fuego y advirtió que el país “abre la puerta a una escalada en todo Líbano”.

Desde Jerusalén, Netanyahu reforzó su postura: “Israel es responsable de su seguridad. Seguiremos actuando con fuerza ante cualquier violación del alto el fuego”.

El bombardeo constituye el primer ataque israelí contra Beirut en meses y se suma a una serie de ofensivas recientes en el sur del Líbano, lo que eleva el riesgo de un nuevo ciclo de violencia en la región.

Autoridades libanesas y observadores internacionales temen que la muerte de Tabatabai acelere una respuesta de Hezbollah y tensione aún más el frágil equilibrio fronterizo.