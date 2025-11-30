Patricia Bullrich renuncia como ministra del Interior de Argentina: agradeció a Milei por la “confianza”

Este domingo, Patricia Bullrich oficializó su salida del Ministerio del Interior de Argentina, puesto que el próximo 10 de diciembre asumirá como senadora de la República.

A través de un documento, la excandidata presidencial agradeció al mandatario trasandino, Javier Milei, por la confianza entregada durante su gestión en la cartera.

“Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles", señala el comunicado.

“Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”, agrega la misiva.

“Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país”, indicó Bullrich.

“El próximo 10 de diciembre asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, prometió.