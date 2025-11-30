Busca evitar juicio por corrupción: Benjamín Netanyahu presenta solicitud formal de indulto

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que afronta un juicio por corrupción, presentó una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, indicó el gobierno este domingo.

“La oficina del presidente es consciente de que se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones“, manifestó un comunicado del despacho de Herzog.

“Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera”, agrega el documento.

En un video difundido por sus servicios, Netanyahu afirmó estar convencido de que “la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general” que Israel “tanto necesita”.

A principios de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió al presidente israelí para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.