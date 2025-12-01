;

El golazo de Daniel Castro para asegurar la permanencia de Deportes Limache en Primera División

“Popin” tuvo una fantástica definición que le permitió a los “cerveceros” imponerse a Unión La Calera.

Carlos Madariaga

El golazo de Daniel Castro para asegurar la permanencia de Deportes Limache en Primera División

El golazo de Daniel Castro para asegurar la permanencia de Deportes Limache en Primera División / Instagram @cdlimache

En medio de la pelea que dejó a Unión Española descendida a la Primera B, otro club celebró su permanencia matemática.

Se trata de Deportes Limache, de quien tanto hispanos como Deportes Iquique dependían con tal de mantener sus chances de seguir con oportunidades de mantenerse en Primera División hasta la última fecha.

Esto pues el “Tomate Mecánico” descendía a ambos elencos si se imponían a Unión La Calera y los dos equipos antes mencionados no ganaban sus respectivos encuentros.

Unión Española no pudo hacer su parte del trabajo, mientras que Deportes Iquique sí se mantuvo aún a flote en Primera División al vencer a Everton.

Todo considerando que, en el Nelson Oyarzún, Deportes Limache hizo las tareas ante una fantasmagórica Unión La Calera, al cual se impuso 1-0.

El tanto de la permanencia definitiva en Primera División fue obra de su goleador, Daniel “Popin” Castro, que sumó su decimosexto gol del año con un espectacular taconazo en plena área cementera.

